Губернаторскую кампанию в Новгороде оживили кандидатурой Александра Руцкого

Великий Новгород, , 15:26 — REGNUM Единственный вице-президент Российской Федерации (1991−1993 гг.), 69-летний российский политик Александр Руцкой вошёл в тройку претендентов в сенаторы кандидата на должность губернатора Новгородской области Антона Морозова (ЛДПР). Как сообщил Морозов сегодня, 9 августа, корреспонденту ИА REGNUM, Александр Руцкой заменил депутата думы Великого Новгорода Владимира Данилова.

Остальные два претендента на сенаторское кресло в случае победы Морозова на губернаторских выборах остались прежними: вице-спикер Новгородской областной думы, руководитель фракции ЛДПР Алексей Чурсинов и депутат областной думы Дмитрий Игнатов.

Александр Руцкой в списке кандидатов в сенаторы, опубликованном на сайте облизбиркома, значится как председатель совета директоров АО «Инвестиционно-финансовая компания «Инновация». Корреспонденту ИА REGNUM Антон Морозов пояснил, что внести «фигуру федерального масштаба» в его сенаторский список — генерал-майора авиации Александра Руцкого — позволил федеральный закон №140, которым были внесены поправки в порядок формирования Совета Федерации: речь идёт о «цензе оседлости», который теперь не распространяется на кандидатов-генералов. Поправки вступили в силу с 1 июля 2017 года.

По словам Морозова, Руцкой ранее бывал в Новгородской области и «у него много идей, связанных с улучшением жизни в регионе».

Напомним, временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (идёт на выборы от «Единой России») внёс в список претендентов на пост сенатора кандидатуры мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева, заместителя губернатора Вероники Мининой и экс-главы региона, сейчас — пенсионера Сергея Митина.

Кандидат от КПРФ Ольга Ефимова во главе своей сенаторской тройки поставила депутата Новгородской областной думы Валерия Гайдыма. В ней также — пенсионер, редактор областной «Книги Памяти» Сергей Витушкин и начальник производственной базы ЗАО «Первое строительное управление» Валерий Назаров.

В сенаторской тройке кандидата на пост губернатора от «Справедливой России» Михаила Панова — бывший вице-мэр Великого Новгорода, пенсионер Алексей Афанасьев, депутат Новгородской областной думы Александр Кашицын и председатель совета Туристического центра национального парка «Валдайский» Михаил Пикин.

В списке претендентов в сенаторы от Николая Захарова («Патриоты России») — предприниматель Наталья Ильина, домохозяин, экс-лидер регионального отделения партии Владимир Шитиков, а также пенсионер, бывший глава Маловишерского района Леонид Дьяконов.

Выборы губернатора Новгородской области пройдут 10 сентября 2017 года.

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