Выборы на Урале: «Кто хочет, ищет возможности, кто нет — оправдания»

Заречный, Свердловская область, , 15:21 — REGNUM Прохождение муниципального фильтра во время процедуры регистрации в качестве кандидата на выборы губернатора — новый и очень нужный закон, который должны соблюдать все, кто выдвигает свою кандидатуру на высокий пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат городского округа Заречный Свердловской области Сергей Евсиков.

Он убеждён, что муниципальный фильтр — первая процедура «верификации» кандидата.

«Сначала жители населённых пунктов области выбирают своих кандидатов, отдают за них свои голоса. Затем уже сами депутаты рассматривают кандидатуры выдвиженцев и принимают решение. Таким образом, представитель партии получает необходимое число голосов поддержки, после чего регистрируется как кандидат», — убеждён Сергей Евсиков.

Он также считает, что пройти муниципальный фильтр может только тот, кому это нужно.

«Если это кандидату нужно, если он хочет, то найдёт все возможности для прохождения процедуры. Я придерживаюсь позиции, что кто хочет — ищет возможности, а кто не хочет — ищет оправдания», — заявил депутат.

Также он сообщил, что во время процедуры прохождения муниципального фильтра на выборах губернатора Свердловской области лично к нему никто из оппозиционных выдвиженцев не обращался за поддержкой. По словам Сергея Евсикова, если бы к нему обратились, то он обязательно изучил бы, проанализировал деятельность кандидата, после чего принял бы решение — поддерживать или нет. Более того, депутат уверен, что намерения тех, кто принимает участие в выборах, должны быть честными. Недопустимо использовать кампанию в скандальных целях или для самопиара.

«Даже если кандидат не сможет одержать победу, то само участие в гонке будет работать на его имя, даст возможность публично озвучить свою позицию и позицию выдвинувшей его политической партии. Хотя правильнее, когда человек работает на перспективу, зарабатывая себе имя не словами, а реальными делами», — считает Сергей Евсиков.

Он подчеркнул, что всё зависит от человека, от харизмы и натуры кандидата, от его работоспособности. То есть, участвуя в выборах, необходимо в первую очередь рассчитывать на собственные силы и не надеяться на стороннюю помощь.

Напомним, что 10 сентября 2017 года, в единый день голосования, жителям Свердловской области предстоит выбрать главу региона. В регионе из 11 человек, выдвинувшихся на высокий пост, только шесть прошли муниципальный фильтр и были зарегистрированы в качестве кандидатов в губернаторы.

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