Молдавский фланг: появятся ли у границ ПМР американские ракеты «Пэтриот»?

Тирасполь, , 15:16 — REGNUM В Приднестровье обратили внимание на планы по усилению на деньги США молдавской военной базы в Бульбоаке в нескольких километрах от границы с ПМР и рассчитывают на помощь России. «США наращивают военное влияние в Молдове. По конституции, соседняя страна — нейтральная. Это означает отказ от участия в различных военных блоках и союзах. На деле — регулярные учения молдавских и американских солдат, помощь Вашингтона в виде военной техники и оружия. Теперь вот возможное строительство военно-стратегических объектов, — отмечает государственный Первый приднестровский телеканал.

В приднестровских СМИ приводятся мнения приднестровских и российских экспертов и политиков. «Не только американский подготовительный центр, в планах Пентагона есть и другое, в планах Пентагона есть замыслы, которые касаются размещения на территории Молдавии зенитных ракетных комплексов «Пэтриот». Поскольку, по планам Пентагона, США нужно замкнуть вот этот молдавский фланг», — говорит военный эксперт Виктор Баранец.

Американская стройка военных объектов планируется в Бульбоаках — на самой границе Зоны безопасности, отмечает телеканал. Президент ПМР Вадим Красносельский отметил: «Если США что-то строят или собираются это делать в Молдове, да еще на линии соприкосновения молдавского военного полигона с Зоной безопасности, необходима позиция России и Украины как стран гарантов в урегулировании молдавско-приднестровского конфликта».

Тем временем Кишинев обостряет отношения с Москвой, развивает связи с НАТО и Пентагоном. В такой ситуации возрастает роль российских миротворцев в поддержании мира в регионе. «В Приднестровье находятся наши миротворческие силы, — отмечает зампредседателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Баир Жамсуев. — Поэтому мы, безусловно, будем защищать мирных жителей Приднестровья — на это США и рассчитывают. Правда, я очень надеюсь, что нам удастся не выйти за рамки дипломатических отношений и продолжить разрешать эту тему путем переговоров. Нам надо проявить максимальную гибкость, чтобы в приднестровском конфликте не страдали ни в чем неповинные жители этого региона. Ситуация там сложная».

«Естественно, Россия не может оставаться в стороне от судьбы Приднестровья — хотя бы потому, что там проживают 200 тысяч российских граждан, — рассуждает председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. — Кстати говоря, 100 с лишним тысяч там и украинских граждан. И, естественно, при необходимости Россия найдет меры для защиты приднестровцев, а какие — будет зависеть от характера развития ситуации».

В Минобороны Молдавии объясняют грядущее строительство за деньги США модернизацией инфраструктуры для подготовки молдавских миротворцев. «Но, как показывает опыт, США строит объекты в третьих странах с другими целями: как правило, для прямого сотрудничества с блоком НАТО», — отмечает приднестровский официальный телеканал.

ИА REGNUM напоминает, что проект модернизации молдавской военной базы в Бульбоаке предусматривает возведение восьми зданий, в том числе жилого здания, отеля, школы, сервисной станции и торгового центра. Президент Молдавии Игорь Додон завил, что с ним эти планы не согласованы, назвал их очередной провокацией со стороны правительства Молдавии и пообещал разобраться с этим.

Российский вице-премьер, спецпредставитель президента России по Приднестровью Дмитрий Рогозин заявил, что США начинают подготовку диверсантов и спецназа Молдавии на случай нового конфликта с Приднестровской Молдавской Республикой. Минобороны Молдавии это отрицает.

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