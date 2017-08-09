Губернаторы до сих пор не в соцсетях: ОНФ

Москва, , 15:01 — REGNUM Большинство губернаторов не пользуются социальными сетями для общения с жителями своих регионов, предпочитая использовать традиционные каналы связи, отмечают в Общероссийском народном фронте. Мониторинг, проведенный активистами «Молодежки ОНФ» показал, что более трети глав регионов не имеют своих официальных аккаунтов в самых популярных в стране соцсетях. Между тем исследование НИУ ВШЭ показало, что доля населения, пользующегося социальными сетями, в настоящее время составляет 76%. Особенно активно такой способ общения использует молодежь. В Народном фронте считают, что пренебрежение социальными сетями со стороны губернаторов является большим упущением в их повседневной работе, а пресс-службам глав регионов можно уверенно ставить «двойку» за выполнение своих профессиональных обязанностей, сообщили в пресс-службе ОНФ.

«Молодежь — будущее и уже сейчас настоящее нашей страны и, безусловно, эту цифру надо наращивать. Считаю, что каждый губернатор должен иметь канал связи с гражданами в соцсетях. Таким способом можно не только оперативно решать проблемы региона, но и выявлять среди молодых людей кандидатов для работы в правительстве субъекта, а также в других учреждениях и организациях. В рамках направления «Молодежка ОНФ» мы планируем делать такие мониторинги дважды в месяц», — отметил эксперт центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Сергей Боярский.

Мониторинг активистов «Молодёжки ОНФ» показал, что 32 губернатора не имеют в соцсетях действующих аккаунтов. При этом некоторые из них ранее заводили профили в соцсетях, но по каким-то причинам перестали их вести. В частности, раньше активно вели себя в публичном интернет пространстве главы Приморского края, Чукотки, Хабаровского края, Санкт-Петербурга.

Но ряд глав субъектов достаточно активны в социальных сетях. Пожалуй, самым общительным в интернете российским политиком является глава Республики Чечня Рамзан Кадыров — у него 2,8 млн подписчиков в сети Instagram, почти 800 тыс. — в Facebook, 540 тыс. — в Вконтакте, 392 тыс. — в Twitter. Также он ведет свой блог в Livejournal. Глава региона делится с подписчиками информацией о своих деловых поездках по республике, мнением о событиях, происходящих в мире и стране, сообщает о том, какие из проблем, озвученных жителями в социальных сетях, удалось решить.

Активно рассказывают о своей работе и делятся успешным опытом взаимодействия с гражданами в социальных сетях глава Республики Ингушетия Юнус-бек Евкуров (151 тыс. подписчиков в Instagram, 12 тыс. — в Вконтакте), глава Крыма Сергей Аксенов инстаграм (64 тыс.), в Facebook — 34 тыс., в twitter — 2,9 тыс, Вконтакте, — 1,5 тыс, врио главы Республика Удмуртия Александр Бречалов (почти 11 тыс. подписчиков в Facebook, 18 тыс. — в Вконтакте, в Instagram — 36,4 тыс.), глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол (в Instagram — 34,7 тыс. подписчиков, в Вконтакте — 28 тыс.), губернатор Московской области Андрей Воробьев (в Instagram — 140 тыс., в Вконтакте — 93 тыс. подписчиков, в Facebook — более 13 тыс.) губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин (в Вконтакте — 12 тыс., в Instagram — почти 1 тыс.), врио главы Республики Карелия Артур Парфенчиков (в Вконтакте — почти 7 тыс., в Instagram — более 1 тыс.).

Например, именно через Facebook жителям Крыма удалось в прошлом году достучаться до главы Республики Сергея Аксенова, когда в регионе возникли проблемы с теплоснабжением из-за отключения Украиной электричества. Глава Крыма после экстренного урегулирования ситуации поручил региональному министерству ЖКХ контролировать обращения граждан по проблемам с теплоснабжением и запретил отключать котельные от источников электроэнергии.

Активно делится с гражданами информацией о том, что сделано по их обращениям губернатор Московской области Андрей Воробьев. Через соцсети Воробьев обращается не только к жителям Подмосковья, но и к главам муниципалитетов, которые являются продвинутыми пользователями соцсетей. Губернатор на этой площадке, например, призывал чиновников во время снегопадов интенсивнее вести уборку снега. В Московской области также существует специальный социальный проект «Как сделать лучше наше Подмосковье!», где жители могут сами обозначать главные проблемы, а также предложить пути и варианты их решения.

Губернатор НАО Игорь Кошин в соцсети ВКонтакте отчитался о запуске проекта «Социальная карта», благодаря которому социальную помощь в регионе будут адресно оказывать тем, кто в ней больше всего нуждается. Идею о необходимости создания в регионе таких инструментов адресной помощи властям подсказали в соцсетях жители.

А главе Карелии Артуру Парфенчикову пользователи сети Вконтакте, к примеру, 23 марта рассказали о том, что застройщик постоянно оттягивает ввод многоэтажки в эксплуатацию по набережной Варкауса в Петрозаводске. После того, как губернатор взял этот вопрос на контроль, жителям уже 31 марта удалось отпраздновать новоселье.

Как отмечают в ОНФ, ряд аккаунтов глав регионов, как правило, ведут сотрудники их пресс-служб, а контент некоторых страниц в основном составляет информация, фото и видео с рабочих встреч и поездок, а также поздравления с праздниками и новости из жизни региона.

«В социальных сетях ежедневно делятся информацией миллионы людей разных поколений и профессий, — отмечает член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко. — Для таких высокопоставленных чиновников, как руководители субъектов, это отличная возможность узнавать о проблемах жителей вверенных им регионов, делиться с ними планами по развитию городов и сел. Оперативное решение проблем в регионе неизменно приведет к росту доверия к главе региона. Считаю, что пренебрегать такой огромной площадкой для прямой обратной связи с гражданами ни в коем случае нельзя. В этом случае интернет-страница превращается в полноценный канал коммуникации. Кроме того, нужно учитывать, что с разными целями могут создаваться фейковые аккаунты губернаторов, чтобы вводить в заблуждение их избирателей».

Например, в сети «Вконтакте» есть страница с именем и фотографиями губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Адрес страницы, отмечают в ОНФ, провокационный — mr. metadon (метадон — запрещенное анальгетическое лекарственное средство — прим.ред.), содержание размещенного видео тоже вызывает вопросы.

Костенко также напомнила, что исследование ВЦИОМ, результаты которого были обнародованы в начале июня, показало, что почти четверть молодежи (18−24 лет) интересуются политическими темами в соцсетях.