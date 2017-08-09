Китай планирует развивать «ядерное» сотрудничество с Казахстаном

Пекин, , 14:58 — REGNUM Власти Китая планируют развивать сотрудничество в ядерной энергетике с Казахстаном, который является одним из основных поставщиков урана на мировой рынок. Об этом сообщает ИА «Синьхуа».

"Китай стремится к тому, чтобы его сотрудничество с Казахстаном охватило всю производственную цепочку ядерной энергетики — от добычи урана до использования в Казахстане технологий реактора китайской разработки «Хуалун-1», — говорится в сообщении.

Агентство напоминает, что реактор «Хуалун-1», спроектированный китайской генкорпорацией атомной энергетики China General Nuclear Power Group (CGN) и китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC), прошел проверку национальной экспертной группы в августе 2014 г.

По словам экспертов, технологии «Хуалун-1» позволили Китаю встать вровень со странами, обладающими передовыми ядерными технологиями. Агентство отмечает, что Казахстан в ближайшее время планирует реализовать проект строительства первой в стране АЭС, и китайская сторона занимается продвижением своего проекта в этой стране.

Напомним, 1 июля 2017 г. директор департамента по атомной энергии и промышленности министерства энергетики Казахстана Батыржан Каракозов на сессии МАГАТЭ «Потенциал ядерной энергетики для лучшего энергетического будущего» сообщил, что решение по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане будет принято до конца 2018 года, сообщает интернет-журнал «Vласть».