Франция призвала к деэскалации северокорейской ситуации

Париж, , 14:51 — REGNUM Франция призвала все стороны, участвующие в разрешении кризиса на Корейском полуострове, к взвешенности и деэскалации ситуации, сообщает Reuters.

«Мы призываем все стороны к взвешенным шагам», — отметил 9 августа официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанерв в ходе пресс-конференции, в которой он также добавил, что Франция «испытывает озабоченность» в связи с ситуацией.

Напомним, вокруг Корейского полуострова сохраняется напряженная обстановка, после того как президент США Дональд Трамп заявил, что Пхеньяну стоит готовиться к «огню и ярости», прежде невиданными ни КНДР, ни кем бы то ни было.

В свою очередь, власти Северной Кореи заявили о готовности нанести ракетный удар по базе США в Тихом океане.

Международное сообщество призывает стороны к сдержанности. В частности, власти Германии призвали Москву и Пекин убедить Северную Корею отказаться от действий, которые могут привести к эскалации на Корейском полуострове.

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