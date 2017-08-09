Молдавия отрицает подготовку США диверсантов для войны с ПМР

Кишинёв, , 14:48 — REGNUM Министерство обороны Молдавии отрицает информацию о том, что ВМС США ищут подрядчиков для строительства военных объектов на территории тренировочной базы Национальной армии Молдавии в селе Бульбоака в нескольких километрах от границы с Приднестровьем. В пресс-службе молдавского оборонного ведомства заявили, что речь идет о гранте, освоение которого ведется на протяжении уже пяти лет, а не о новой программе строительства военных объектов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Грант на модернизацию инфраструктуры военной базы в Бульбоаке были выделен Молдавии Вашингтоном в 2012 году в рамках программы «Глобальной инициативы операций по поддержанию мира». Средства предназначены для создания условий для тренировки и обучения молдавских военных, участвующих в миротворческих операциях.

«Эта деятельность никак не связана с НАТО и не влияет на нейтралитет государства», — уверяют в минобороны Молдавии.

Напомним, проект модернизации базы предусматривает возведение восьми зданий, в том числе жилого здания, отеля, школы, сервисной станции и торгового центра. Президент Молдавии Игорь Додон завил, что с ним эти планы не согласованы, назвал их очередной провокацией со стороны правительства Молдавии и пообещал разобраться с этим.

В свою очередь, российский вице-премьер, спецпредставитель президента России по Приднестровью Дмитрий Рогозин заявил, что США начинают подготовку диверсантов и спецназа Молдавии на случай нового конфликта с Приднестровской Молдавской Республикой.

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