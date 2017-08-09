Конфликт Душанбе и Тегерана — «Им бы еще вымирание динозавров приписали»

Душанбе, , 14:45 — REGNUM В первую очередь обвинения министерства внутренних дел Таджикистана направлены на усиление информационного противодействия участившимся выступлениям беглого оппозиционера — главы Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) (организация, признана в стране террористической) Мухиддина Кабири. Иран же упрекают в оказании ему поддержки. Так для ИА REGNUM прокомментировал показ уже скандального фильма политолог из Таджикистана Хайрулло Мирсаидов.

«В фильме, показанном по таджикскому телевидению, нет ничего необычного. Вся эта истерия связана с активной деятельностью бывшего лидера Партии Исламского возрождения Таджикистана. Находясь за пределами страны, Мухиддин Кабири начал выступать с больших сцен, критикуя политическую систему Таджикистана. Помимо этого, в Интернете появились несколько сайтов, которые активно пишут не только о Кабири, но и поднимают злободневные проблемы в Таджикистане. Редакции всех этих сайтов находятся за пределами страны, и несложно догадаться, что все они финансируются так называемой внешней таджикской оппозицией», — считает аналитик.

Он также отметил, что Иран, пригласивший Мухидина Кабири, уже объявленного таджикскими властями в розыск, на международную конференцию «Исламское единство» в Тегеран в декабре 2015 года, фактически официально выразил ему свою поддержку.

«Что касается обвинения Ирана во вмешательстве во внутренние дела Таджикистана, то здесь большая политическая ошибка властей страны. Такими вопросами должно заниматься Министерство иностранных дел, а не МВД. Топорная работа внутренних органов Таджикистана может негативно повлиять на перспективу отношений двух братских стран.

Понятно, что политическое руководство Ирана сегодня находится под влиянием духовного предводителя исламской страны, однако ситуация в Иране с каждым годом меняется. Насколько мне известно, в Иране сейчас большое число населения уже не одобряет деятельность властей, и рано или поздно ситуация там может кардинально поменяться, и Таджикистан и Иран могут вернуть былые братские отношения», — говорит Мирсаидов.

Он также предположил, что министерство внутренних дел подготовило и выпустило в эфир фильм самостоятельно, а власти были не в курсе. Теперь же следует ждать их официального комментария.

«Конечно, многие говорят, что иранцы шииты, а таджики сунниты, и этот фактор никогда не позволит этим странам сблизиться. Однако, на мой взгляд, Иран и Таджикистан объединяют гораздо более ценные вещи. Это общая древнейшая история, язык, культура и традиции, которые гораздо древнее исламской религии», — подытожил таджикский эксперт.

Напомним, накануне вечером, 8 августа, по всем государственным телеканалам Таджикистана был продемонстрирован фильм, подготовленный МВД, в котором говорится о том, что Иран через ПИВТ и его лидера Мухиддина Кабири оплатил ряд громких убийств в Таджикистане. Арестованные сторонники Абдухалима Назарзоды, ликвидированного осенью 2015 года за попытку организации вооруженного мятежа, на камеру заявили о том, что проходили специальное обучение на тренировочных базах в иранских городах — Тегеране, Куме, Гургане и Машхаде в 90-е годы, когда ко всему прочем получили и иранские паспорта.

В числе убитых по заданию Назарзоды, по их словам, экс-спикер парламента Сафарали Кенджаев, журналист Отахон Латифи, ученые Мухаммад Осими, Юсуф Исхаки, Минходж Гулямов, а также политик Карим Юлдашев, писатель Сайф Рахим Афарди, бывший муфтий Фатхуллохон и около 20 военнослужащих российской военной базы в Таджикистане.

Посольство Ирана на эти обвинения незамедлительно отреагировало. В пресс-службе назвали информацию ложной.

Отметим, что в последние годы наблюдается деградация отношений Таджикистана и Ирана. Многие эксперты сходятся во мнении, что здесь не обошлось без влияния Саудовской Аравии, контакты и взаимодействия с которой у Таджикистана сейчас как раз активно развиваются.