Катар откроет безвизовый режим для 80 государств

Доха, , 14:40 — REGNUM Катар анонсировал введение безвизового режима для 80 стран в целях стимулирования туризма, сообщает 9 августа Agence France-Presse.

«План введения безвизового режима сделает Катар самой открытой страной в регионе», — заявил глава департамента по развитию туризма Катара Хассан Аль-Ибрагим.

В свою очередь, представитель министерства внутренних дел Катара Рашид Аль-Мазруи подчеркнул, что граждане 80 стран для въезда в страну будут нуждаться лишь в паспорте.

Власти Катара не назвали те 80 стран, для которых будет введен безвизовый режим, также не было информации о дате вступления указа в силу. Однако катарские СМИ подчеркивают, что речь идет, прежде всего, о странах Запада.

Граждане 33 стран будут иметь возможность находится на территории Катара 180 дней, другие 47 — в течение 30 дней с правом продления.

Напомним, в настоящее время Доха находится в сложных отношениях со своими соседями: ряд стран в числе которых Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн разорвали с ней дипломатические отношения.

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