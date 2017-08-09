Представительство ЕС в Грузии опротестовало визит Путина в Абхазию

Тбилиси, , 14:38 — REGNUM Визит президента России Владимира Путина в Абхазию оказался неприемлемым для Евросоюза, в связи с чем представительство ЕС в Тбилиси распространило специальное заявление.

По оценке Евросоюза, этот визит грубо нарушает принцип территориальной целостности Грузии и создает угрозу международным усилиям по мирному урегулированию конфликта.

«Визит президента Российской Федерации в сепаратистский регион Грузии Абхазию, который он нанес в годовщину августовской войны 2008 года, так же как осуществленные ранее другие визиты, нарушает принцип территориальной целостности Грузии и создает угрозу международным усилиям по мирному урегулированию конфликта», — говорится в заявлении.

Представительство ЕС подтверждает, что Евросоюз твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ.

Визит Владимира Путина в Абхазию ранее опротестовал МИД Грузии, специальное заявление в этой связи сделал и президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Осудили действия России представители грузинской оппозиции.

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