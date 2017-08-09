Конфликт нарастает. Иран требует объяснений от Таджикистана

Душанбе, , 14:36 — REGNUM «Мы должны выяснить, откуда взялась такая ложная информация и источник ее происхождения», — заявили в пресс-службе Ирана в Таджикистане после демонстрации скандального фильма, показанного накануне вечером по всем государственным телеканалам Таджикистана.

В посольстве также отметили, что «в настоящее время посол Ирана в Таджикистане находится за пределами страны, но руководство посольства намерено в ближайшее время рассмотреть и обсудить постановку данного фильма», пишет радио «Озоди».

Напомним, что вечером 8 августа по всем государственным каналам Таджикистана был показан 45-минутный документальный фильм, подготовленный таджикистанским министерством внутренних дел. Авторы ленты утверждают, что Тегеран финансировал убийства известных в Таджикистане ученых, журналистов и политиков, которые были совершены по заданию экс-замминистра обороны Таджикистана Абдухалима Назарзоды. Среди них: экс-спикер парламента Сафарали Кенджаев, журналист Отахон Латифи, ученые Мухаммад Осими, Юсуф Исхаки, Минходж Гулямов, а также политик Карим Юлдашев, писатель Сайф Рахим Афарди, бывший муфтий Фатхуллохон и около 20 военнослужащих российской военной базы в Таджикистане. Отметим, что отношения между Таджикистаном и Ираном ухудшаются с конца 2015 года. Тогда Тегеран, пытавшийся расширить свое влияние в Средней Азии и, в частности в Таджикистане, попытался надавить на руководство страны, публично выстраивая отношения с таджикской оппозицией. Тогда лидер запрещенной на родине и признанной террористической Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддин Кабири встретился с верховным руководителем Ирана аятоллой Али Хаменеи.

Иран объясняет охлаждения отношений происками основного его конкурента в регионе — Саудовской Аравии."Отдельные государства предпринимают очень значительные усилия в регионе, чтобы осложнить отношения соседних с Ираном государств, в этом нет никакого сомнения», — заявил представитель Министерства иностранных дел ИранаБахрам Гасеми.

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