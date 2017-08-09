Избрание нового главы избиркома Красноярского края неожиданностью не стало

Красноярск, , 14:21 — REGNUM Место председателя избирательной комиссии Красноярского края пустовало недолго. Вместо ушедшего с этого поста «по семейным обстоятельствам» Константина Бочарова крайизбирком возглавил Алексей Подушкин. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в избирательной комиссии.

Избрание нового председателя значилось в повестке дня заседания избирательной комиссии от 9 августа 2017 года. За кандидатуру Подушкина на заседании комиссии проголосовали 14 человек. Голосовавших против и воздержавшихся не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля в соцсетях появилась информация об отставке Бочарова с поста главы крайизбиркома. Также сообщалось, что его на этом посту сменит именно Подушкин. При этом сам Бочаров не подтверждал, что уходит в отставку. Однако вскоре эта информация подтвердилась. Константин Бочаров ушёл в отставку с этого поста по собственному желанию, «по семейным обстоятельствам». Заявление избирательная комиссия удовлетворила 1 августа 2017 года.

Константин Бочаров был многолетним председателем крайизбиркома — с мая 2013 года. И за это время его имя неоднократно фигурировало в красноярских СМИ. Например, зимой 2014−2015 гг. он весьма своеобразно прокомментировал резонансную ситуацию с закупкой иномарки для избиркома стоимостью более 3 млн рублей.

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В письме за подписью Бочарова говорилось о том, что «ввиду плохо развитой сети автомобильных дорог, а также неудовлетворительного их состояния в отдаленных районах края возникла необходимость в приобретении автомобиля с повышенной проходимостью». В ответ в ОНФ предложили избиркому Красноярского края пересесть на УАЗы.

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Также Бочаров «засветился» в СМИ после сентябрьских выборов 2016 года. Тогда в Красноярске прошел митинг «За честные выборы», организованный партиями, потерпевшими поражение. Руководители партий и их сторонники утверждали, что выборный процесс в Красноярском крае был «чрезвычайно грязным», а итоги голосования — сфальсифицированными. На одном из транспарантов был следующий лозунг: «Толоконский, Пономаренко и Бочаров украли голоса народа». Речь шла о губернаторе Викторе Толоконском, его первом заместителе Сергее Пономаренко и председателе избирательной комиссии края Константине Бочарове. Участники митинга потребовали их отставки.

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Справка: Алексей Подушкин родился в 1977 году. В 1999 году окончил Красноярский государственный университет. Начальник экспертно-аналитического управления губернатора Красноярского края.

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