В Киргизии осужден террорист, пытавшийся убить известного теолога

Бишкек, , 14:20 — REGNUM Первомайский районный суд столицы Киргизии рассмотрел уголовное дело, возбужденное против одного из участников покушения на теолога Кадыра Маликова, пишет ИА 24.kg.

Судебный орган первой инстанции признал Ырыскула Бейшеналиева виновным и приговорил его к 18 годам лишения свободы.

ИА REGNUM напоминает, что 26 ноября 2015 года в одном из микрорайонов киргизской столицы двое преступников напали на руководителя центра «Религия, право и политика» Кадыра Маликова, несколько раз ударили его в лицо и скрылись в неизвестном направлении.

Правоохранительные органы республики смогли задержать одного из нападавших — Тилека уулу Алибека, сторонника одного из радикальных исламистских течений. В начале июня 2016 года Первомайский районный суд столицы Киргизии приговорил его к пожизненному заключению и конфискации имущества. Впоследствии Бишкекский горсуд изменил этот приговор на 20 лет лишения свободы.

Его подельник, член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ырыскул Бейшеналиев пытался укрыться в Турции, но был арестован местной полицией и экстрадирован в Киргизию.

Отметим, сам Кадыр Маликов считает, что попытка его убийства, предпринятая сторонниками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), напрямую связана с его профессиональной деятельностью. Киргизский теолог активно принимает участие в мероприятиях, посвященных борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом, а также часто выступает с критикой в адрес радикальных исламистских течений и принадлежащих к их числу религиозных деятелей.