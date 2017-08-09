ФРГ: Пекин и Москва должны всеми силами остановить КНДР

Берлин, , 14:19 — REGNUM Власти Германии призвали 9 августа Китай и Россию убедить Пхеньян прекратить действия, которые могут привести к военной эскалации на Корейском полуострове, сообщает Reuters.

С таким заявлением выступила Ульрике Деммер, официальный представитель правительства ФРГ.

«Целью правительства Германии является предотвращение дальнейшей военной эскалации и урегулирования конфликта на севере Азиатско-Тихоокеанского региона мирным путем», — отметила она.

«На Китае и России лежит особенная ответственность сделать все возможное, чтобы убедить Северную Корею сойти с пути эскалации», — добавила она.

Напомним, ситуация вокруг КНДР остается напряженной. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что Пхеньян столкнется с невиданными прежде «огнем и яростью» в случае, если КНДР не откажется от угроз в адрес США.

В свою очередь, в самой Северной Корее заявили, что страна может в ближайшее время нанести ракетный удар по базе США на острове Гуам, расположенном на расстоянии четыре тысячи километров от Корейского полуострова.

Более того, ранее в американской прессе появилась информация о том, что Пхеньян, возможно, уже обладает потенциалом нанесения ядерного удара по США. Об этом сообщило издание The Washington Post, сославшееся на отчет Разведывательного управления министерства обороны США, по данным которого КНДР добилась успеха в уменьшении ядерной боеголовки для установки ее на баллистическую ракету.

Читайте ранее в этом сюжете: «Любезности» между США и КНДР тревожат рынки»

Читайте развитие сюжета: Франция призвала к деэскалации северокорейской ситуации