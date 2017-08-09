Паранджа в Латвии подпадет под запрет

Рига, , 14:15 — REGNUM Правительство Латвии концептуально одобрило запрет на ношение в публичных местах Латвии закрывающей лицо одежды, но в то же время введены некоторые исключения, сообщает портал Skaties.lv.

Напомним, законопроект был разработан уже в сентябре 2016 года, когда Латвию обязали принять в рамках международной программы беженцев из мусульманских стран. Однако в рабочий график правительства этот документ попал только сейчас, так как затянулось его согласование.

Цель разработанного министерством юстиции законопроекта об ограничении на ношение в публичных местах закрывающей лицо одежды — дать прибывающим в Латвию мигрантам уже заранее понять и прочувствовать установленные в стране порядки. Об этом заявил глава ведомства Дзинтар Расначс.

По словам министра, новое регулирование затронет широкий круг лиц, не только проживающих в Латвии женщин, закрывающих лицо одеждой, но и приезжих. «Одну такую женщину регулярно вижу в Агенскалнсе. Это миф, что запрет коснется только пяти-шести женщин, проживающих здесь, в Латвии. Этот запрет коснется тех, кто захочет приехать и, возможно, остаться жить здесь. Они должны знать, какие в Латвии правила и установки», — сказал Расначс.

Например, в рамках законопроекта были проведены дискуссии и достигнут консенсус с МВД и министерством благосостояния. Однако у министерства иностранных дел Латвии все еще имеются возражения, рассказал Расначс.

В свою очередь, госсекретарь министерства иностранных дел Андрей Пилдегович, который представляет Латвию в Европейском суде по правам человека, возражает против тотального запрета на ношение закрывающей лицо одежды. По его словам, должно быть довольно четкое обоснование того, почему вводится не более мягкий вариант запрета на ношение закрывающей лицо одежды, а широкое его применение. По словам Пилдеговича, необходимо было бы ввести ограничение на ношение такой одежды в государственных и муниципальных структурах, а также в транспорте — местах, которые на самом деле являются важными.

На данный момент министерство юстиции готовит брошюру для полицейских, чтобы они могли идентифицировать нарушителей закона.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, опрос, проведенный агентством TNS в марте 2016 года, показал, что 77% населения Латвии поддерживают законопроект о запрете на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо. Так, 42% опрошенных заявили, что определенно поддерживают законопроект, 35% — скорее поддерживают, 11% — скорее не поддерживают, а 5% категорически против запрета. 7% респондентов не имеют конкретного мнения по данному вопросу.