Международные игры «АрМИ-2017» завершились в Казахстане

Москва, , 14:15 — REGNUM Сегодня, 9 августа, Международные армейские международные игры 2017 года, проходящие на территории пяти стран, завершились в Казахстане, сообщили в Минобороны РФ.

С 1 по 8 августа в Казахстане 17 стран приняли участие в состязаниях между артиллеристами, снайперами и расчетами БПЛА, что на пять стран больше чем в прошлом году. Соревнования расчетов БПЛА» впервые проходили в рамках игр «АрМИ».

В конкурсе «Снайперский рубеж» команда России разделила второе место с командой Китая, сборная Белоруссии заняла третье место.

Также команда России стала второй на соревнованиях расчетов БПЛА, третье место за командой Ирана.

В конкурсе «Мастера артиллерийского огня» команда России в общекомандном зачете заняла третье место, уступив Казахстану и Белоруссии.

На закрытии игр «АрМИ-2017» министр обороны и руководство вооружённых сил Казахстана вручили медали и кубки командам-победительницам и призерам конкурсов «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж» и «Соревнования расчетов беспилотных летальных аппаратов» (БПЛА).

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Как сообщало ИА REGNUM, международные военные игры АрМи-2017 проходят с 29 июля по 12 августа на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая. Гимном игр АрМИ-2017, проходящих в Китае, стала «Катюша».

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