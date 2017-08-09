В Ярославле уволен еще один кандидат в депутаты муниципалитета

Ярославль, , 14:00 — REGNUM Начальник управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля Алексей Кокурин подписал приказ об увольнении депутата муниципалитета от «Единой России» и кандидата в депутаты Александра Черепанина с 21 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Как пояснил Алексей Кокурин, достигнута договоренность о расторжении трудовых отношений по соглашению сторон с 21 августа. При увольнении Александру Черепанину будут выплачены три оклада. По каким причинам принято такое кадровое решение — в мэрии пока не объясняют.

МАУ «Дирекция спортивных сооружений» основано с целью предоставления услуг спортивных сооружений для занятий массовым спортом, проведения соревнований, а также как учебно-тренировочной базы для спортивных школ и клубов Ярославля в рамках городской целевой программы «Развитие физической культуры и спорта». На должность руководителя Александр Черепанин был назначен в сентябре 2015-го года приказом и.о. мэра Алексеем Малютиным для того, чтобы усилить работу этого учреждения.

«Дирекция спортивных сооружений» выступает заказчиком реконструкции стадионов «Шинник» и «Славнефть» к Чемпионату мира по футболу 2018 года (там могут пройти матчи болельщиков). По некоторым данным увольнение может быть связано именно с этой ситуацией, а именно разногласиями между мэрией и директором по поводу сроков и качества работ, на финансирование которых были выделены значительные средства из федерального бюджета.

Александр Черепанин является депутатом муниципалитета Ярославля шестого созыва. Он принимает участие в выборах по территориальной группе 14 от партии «Единая Россия».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе было вручено уведомление об увольнении из муниципального «Яргорэлектротранса» депутату и кандидату от КПРФ Валерию Байло. Накануне были сняты с выборов кандидаты от «Единой России» Павел Зарубин и Эдуард Авадлян.

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