С госслужбы в Литве уволят сотни бухгалтеров

Вильнюс, , 13:41 — REGNUM Правительство Литвы решило начать консолидацию функций бухгалтерского учета и администрирования персонала госучреждений, сообщили ИА REGNUM сегодня, 9 августа, в канцелярии правительства. Таким образом, планируется повысить эффективность общественного сектора и сэкономить средства госбюджета.

По словам канцлера правительства Милды Даргужайте, в большинстве случаев деятельность госучреждений неэффективная, функции дублируются, идет ориентация на процесс, а не на результат, поэтому необходимо реформировать общественный сектор и сделать его более эффективным.

Во всех бюджетных учреждениях назначение этих функций точно такое же, но они управляются и выполняются разными способами, привлекаются разные информационные системы. По этой причине государственные средства используются недостаточно рационально, функции выполняются неэффективно, деятельность нередко дублируется.

«Функции бухгалтерского учета и администрирования персонала на разных уровнях консолидировали Финляндия, Эстония, Ирландия, Соединенное Королевство, Франция и другие прогрессивные страны ЕС, различные бизнес-организации как за границей, так и в Литве. Одну из функций — бухгалтерский учет — успешно консолидируют и часть самоуправлений Литвы», — утверждала Даргужайте.

В Литве один работник в отделе персонала обслуживает до 100 работников, в Эстонии — почти 1200. В Литве один сотрудник ведет учет зарплаты 105 работников, в Эстонии — почти 1100. В Литве как для бухгалтерского учета, так и для администрирования персонала используется более 15 разных между собой несогласованных информационных систем, поддержание которых в год обходится почти в 1 млн евро.

Кабинет министров, в первую очередь, предлагает консолидировать технические функции бухгалтерского учета и администрирования персонала. Планируется применять общие стандарты процессов их деятельности, часть из них автоматизировать, внедрить общие информационные системы. Объединение общих функций учреждений в будущем позволило бы снизить расходы, которые идут на их выполнение и поддержание и совершенствование необходимых информационных систем.

Канцелярии правительства и министерствам поручено в ближайшее время представить правительству предложения относительно способа консолидации этих функций и объема бюджетных учреждений, функции которых предлагается объединить в первую очередь. Упомянутые учреждения также должны предложить бюджетное учреждение, которому было бы поручено централизованно выполнять эти функции.

Сколько именно бухгалтеров лишаться работы — не сообщается, однако подтверждается, что речь идёт о сотнях человек.