Литва не может нанять специалиста для подсчёта «ущерба от оккупации»

Вильнюс, , 13:38 — REGNUM Литовскому Центру изучения геноцида и сопротивления жителей страны с начала 2017 года не удается найти специалиста, который мог бы подсчитать «размер ущерба, причиненного стране советской оккупацией», пишет сегодня, 9 августа, издание Lietuvos žinios.

«Мы не можем платить такую зарплату, какую получают латыши, работающие в этой области. У нас нет человека, который занимался бы только этим», — отметила изданию руководитель центра Тересе Бируте Бураускайте. По ее словам, Центр изучения геноцида и сопротивления жителей Литвы мог бы платить опытному ученому, который занимался бы поиском документов в архивах, немного больше средней зарплаты.

Бураускайте считает, что оценка «ущерба от советской оккупации стране» может длиться как минимум год. По ее словам, сейчас над этим понемногу работают сотрудники самого центра, но им хотелось бы, чтобы один человек занимался только этим, так как это «довольно сложная область».

В 2000 году созданная правительством межведомственная комиссия представила данные, согласно которым «нанесенный советской оккупацией ущерб Литве» достигает примерно 20 млрд долларов США (около 23 млрд евро по тогдашнего курсу доллара). Сейм принял подтверждающий это закон, но реальные шаги для «возмещения этого ущерба» так и не были сделаны.

В 2012 году в конце срока полномочий Сейма была также создана специальная комиссия, которая должна была подготовить переговорные установки и план действий для «возмещения ущерба», «нанесенного стране советской оккупацией», но деятельность так и не была начата. Руководителем комиссией была назначена Бураускайте.

Министры юстиции Литвы, Латвии и Эстонии в конце 2015 года подписали декларацию, в которой декларируется стремление «подсчитать ущерб от советской оккупации, потребовать его возмещения и оценить советские преступления в международном масштабе». В 2016 году ректор Латвийского университета прикладных наук города Видземе Гатис Круминьш, находясь с визитом Вильнюсе, заявил, что в советский период Литва около 6% своего бюджета отдавала СССР, и это «говорит о том, что Литва, как и другие страны, была не иждивенцем СССР, а его донором».

В июне 2017 года посол России в Литве Александр Удальцов заявил, что Москва не будет рассматривать этот вопрос. В интервью газете «Литовский курьер» он заявил, что Россия сама имеет право потребовать у Литвы 72 млрд долларов за инвестиции в страну в этот период.