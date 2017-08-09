Тереза Мэй поздравила премьер-министра Пакистана со вступлением в должность

Лондон, , 13:30 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила своего коллегу Шахида Хакана Аббаси со вступлением в должность, сообщает 9 августа GeoTV.

«Великобритания есть и будет давним надежным другом Пакистана», — говорится в заявлении премьер-министра.

«У нас глубокие связи, как на уровне государства, так и на уровне отношений между людьми. Кроме того, у нас общее прошлое и общее будущее», — добавила Мэй.

Глава британского правительства также добавила, что надеется на тесное сотрудничество с премьер-министром Аббаси для еще большего углубления двусторонних отношений.

«Я продолжаю придавать большое значение нашим отношениям и совместной работе», — резюмировала Мэй.

Напомним, премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси занимает руководящий пост в стране с 1 августа 2017 года, после того, как прежний лидер страны Наваз Шариф был отстранен от власти решением Верховного суда Пакистана.

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