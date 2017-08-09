Глава «Украинских железных дорог» подал в отставку

Киев, , 13:10 — REGNUM Заявление об отставке написал глава «Украинских железных дорог» (УЖД) Войцех Балчун, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает 9 августа «112 Украина».

По словам главы Кабмина Украины, Балчун написал просьбу об увольнении «по личным обстоятельствам». Гройсман добавил, что исполняющим обязанности директора УЖД, вероятно, будет назначен первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов.

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Сам Войцех Балчун на своей странице в соцсети Facebook написал, что управлять УЖД было для него «самой сложной и важной миссией» в его «деловой жизни». Польский топ-менеджер отметил, что за период его руководства компания стала получать прибыль, расплатилась с частью кредитов и стала приносить в бюджет больше налогов.

«Мы стабилизировали компанию, улучшили все экономические показатели, подготовили пятилетнюю стратегию, восстановили репутацию компании на международной арене, вернулись на путь инвестиций, запустили новые пассажирские сообщения», — написал Балчун.

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Напомним, Войцех Балчун — польский предприниматель, регулярно занимавший позиции в топ-10 и топ-20 руководителей Польши. Главой УЖД стал 20 апреля 2016 года по результатам конкурса, проведенного украинским правительством. Также является гитаристом собственной рок-группы.

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