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МИД Украины раскритиковал заявления немецкого политика по Крыму

Политика

Ранее ряд СМИ сообщил, что лидер СвДП Германии Кристиан Линднер предложил Германии забыть на время про «конфликт» вокруг Крыма

Киев, 9 августа 2017, 12:59 — REGNUM  Заявление лидера Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиана Линднера, призвавшего Берлин начать развивать отношения с Москвой и на «время» оставить в покое вопрос относительно Крыма, беспокоит руководство Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в интервью немецкому изданию Bild.

«Мы (власти Украины) очень обеспокоены тем, что некоторые политики, как сейчас лидер СвДП Кристиан Линднер, решили игнорировать очевидные нарушения норм международного права или даже оправдывать их», — заявил украинский министр.

Ранее ряд СМИ сообщил, что лидер СвДП Германии Кристиан Линднер предложил Германии забыть на время про «конфликт» вокруг Крыма и сосредоточиться на других проблемах в отношениях с РФ.

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