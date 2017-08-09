Власти Крыма — министру Украины: «Не то время, чтобы кому-то указывать»

Симферополь, , 12:43 — REGNUM Заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, призвавшего украинцев не ездить в Россию, является «нагнетанием страха». Об этом сообщил зампред Госсовета Республики Крым Ремзи Ильясов в интервью RT.

«Не то время, чтобы кому-то указывать, куда ехать, — говорит он. — Задача украинской стороны, если они любят своих граждан, — организовать нормальный таможенный проход».

Зампред Госсовета республики напомнил, что любой запрет лишь «подогревает» интерес. По его словам, министр инфраструктуры Украины Омелян, решивший за жителей страны куда им ездить, сделал России хорошую рекламу.

«Я нормально отношусь к украинскому народу, — добавил Ильясов. — Ну есть там пара монархистов, которые по-своему трактуют эти ситуации. Ну бог с ними, время все покажет».

8 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью интернет-изданию «Обозреватель» заявил, что он не видит никакого смысла украинским гражданам ездить в Россию или Донбасс. По его словам, украинцы должны «идти в Европу».

Омелян также добавил, что Крым у Украины «отобрали» пенсионеры, которые вернули полуостров России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

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