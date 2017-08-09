Ближе к выборам в Облдуму сахалинские пенсионеры получат по 5 тыс. рублей

Южно-Сахалинск, , 13:07 — REGNUM Сахалинские пенсионеры в честь 70-летия области и в преддверии выборов в региональную думу получат дополнительно по 5 тыс. рублей. Еще по 2,5 тыс. рублей получат дети войны, неработающие ветераны труда. Решение принято главой региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

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На выплаты всем, без исключения, пенсионерам, областной бюджет потратит порядка 830 млн рублей, на выплаты детям войны и ветеранам труда, в том числе ветеранам труда Сахалинской области — около 151,2 млн рублей. Если пенсионер категории «Дети войны» является еще и ветераном труда, выплаты ему удваиваются.

«Чего не сделаешь ради выборов», — пишут сахалинцы, комментируя новость.

«И это все? Это с тех денег, что заработали на продаже ресурсов? Весьма нечестно!».

«2013 год — КПРФ предлагала выплатить пенсионерам по 1 тыс. рублей за счёт средств, предусмотренных на покупку Сахалинвеста. Но нет, проголосовали против, купили здание, которое стоит без ремонта уже 4 года. Как написали тогда в СМИ: «Эту поправку оппоненты просто разгромили. «Да что там эта тысяча? Она не сыграет для человека никакой роли, а только обозлит»."Вот то, что мы заложили 412 млн рублей на компенсацию оплаты общедомовых нужд — это настоящая, реальная помощь, а не популизм»."Точно!» — гудели их коллеги, рассказывая, как будут швырять им тысячи в лицо оскорбленные и обозленные прибавкой пенсионеры. 2014 год — КПРФ предложила выплатить по 1,7 тыс. рублей. Проголосовали против. Как написали тогда в СМИ, один из депутатов сказал: «Мы раздадим подачку в 1,7 тысяч рублей и только озлобим людей. В том виде, что предлагается, поправка не только не нужна, она вредна». 2015 год — КПРФ предлагала выплатить пенсионерам по 5 тыс. рублей. Проголосовали против. Июнь 2016 года — КПРФ предлагала выплатить по 5,5 тыс. рублей. Проголосовали против. И про доплаты пенсионерам как в Москве. КПРФ уже обращалась по этому поводу. Отказали в связи с большими расходами бюджета». «Сделали бы какую-то постоянную доплату сахалинским пенсионерам. А не только к праздникам!». «70-летие Сахалинской области вообще-то 2 января. Но в связи с новогодними праздниками перенесли». «Дааа… Похоже, коррупцию нам никогда не победить. Вот, например, купить голоса избирателей можно уже открыто и легально».

«Спасибо, конечно. Но ведь понимаем, что все это только к выборам. Губернатор третий год на своем посту, а выплаты только перед выборами. Все пенсионеры Сахалина должны постоянно получать доплаты», — написали сахалинцы в своих комментариях.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2017 года, в Единый день голосования, на Сахалине пройдут выборы в Областную думу. «Единая Россия» определилась в кандидатами в региональный парламент. В первой тройке — губернатор Сахалина Олег Кожемяко, 23-летняя учительница истории Татьяна Пак, а также парламентарий-старожил Андрей Хапочкин. Предвыборная кампания на Сахалине характеризуется также обилием партий коммунистической направленности — их сразу три: КПРФ, Коммунистическая партия социальной справедливости и Коммунисты России. Политолог Валерий Чудесов считает такое количество компартий печальной тенденцией и полагает, что подобное положение вещей убивает саму идею В.И. Ленина об объединении всех левых сил в борьбе за власть. Справедливая России и ЛДПР, равно как и «Яблоко», ведут себя крайне пассивно. Единственной партией, которой Облизбирком отказал в регистрации, стала «Партия Дела». По мнению областной избирательной комиссии, «Партия Дела» допустила нарушения в ходе своей партийной конференции. Отстраненная партия не согласна и идет в суд. Если суд сочтет доводы «Партии Дела» убедительными, она, скорее всего, получит шанс на участие в выборах.