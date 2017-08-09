В Литве требуют полного запрета программного обеспечения производства РФ

Вильнюс, , 11:59 — REGNUM Члены парламентской фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы Лауринас Кащюнас, Жигимантас Павиленис и Аудронюс Ажубалис обратились к премьеру Саулюсу Сквернялису по поводу используемых в Литве информационных технологий, «связываемых с российской разведкой», сообщили ИА REGNUM сегодня, 9 августа, в Сейме Литвы.

Члены Сейма просят оценить, каков масштаб использования российских информационных технологий и программного оборудования в государственных учреждениях, предприятиях, которые имеют стратегическое значение для национальной безопасности, и в управлении объектами критической инфраструктуры. Также задается вопрос, учитываются ли при выборе необходимого программного оборудования и систем безопасности рекомендации компетентных учреждений и оценки угроз для национальной безопасности.

В обращении предлагается установить четкие критерии для покупающих организаций, касающиеся приобретения программного оборудования и других информационных технологий.

«Некоторые госучреждения все еще используют небезопасное российское программное оборудование. Например, Департамент полиции с 2006 году использует модули системы финансового учета, созданной на основе платформы «1S: Организация». Между тем на Украине это программное оборудование уже запрещено после того, как было установлено, что оно используется для шпионажа, осуществляемого российской разведкой», — утверждает Кащюнас.

Напомним, эта же группа депутатов Сейма Литвы ранее попросила о полном запрете разработок Kaspersky в Литве.

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