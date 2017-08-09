Белоруссия и Словакия договорились о научно-техническом сотрудничестве

Минск, , 11:54 — REGNUM О научном сотрудничестве договорились Белоруссия и Словакия, сообщает 8 августа пресс-служба совета министров Белоруссии.

Согласно сообщению, соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий между Белоруссией и Словакией было подписано в Братиславе 27 апреля 2017 года. Новое взаимное сотрудничество в Белоруссии будет курироваться министерством иностранных дел республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «ценит вклад Словакии в создание новой атмосферы для нормализации отношений по линии Белоруссия — ЕС».

Напомним, Словакия во втором полугодии 2016 года председательствовала в Совете Евросоюза. В это же время Белоруссия передала вручила верительные грамоты президенту Словакии Андрею Киске для «развития белорусско-словацкого сотрудничества».

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