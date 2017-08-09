Лавров: Несмотря на прогресс в Сирии, угроза от ИГИЛ* никуда не делась

Москва, , 11:33 — REGNUM Несмотря на прогресс в сирийском урегулировании, угроза от террористов никуда не делась, об этом 9 августа заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Индонезии Ретно Марсурди.

«Несмотря на определённый прогресс в деле сирийского урегулирования и в борьбе с терроризмом, угроза, которую представляет из себя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), никуда не делась», — сообщил он.

Лавров сообщил, что террористы распространяются по всему миру, в том числе в близкие к РФ и Индонезии районы.

Глава МИД РФ также отметил, что Россия и Индонезия договорились активизировать контакты в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по «линии спецслужб».

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