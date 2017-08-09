Эскадра кораблей ВМС НОАК покинула порт Риги

Рига, , 11:18 — REGNUM Китайская военно-морская эскадра завершила первый в истории дружественный визит в Латвию. 5 августа корабли ВМС НОАК вошли в порт Риги для участия в торжественных мероприятиях, в ходе которых китайские корабли посетили высокопоставленные латвийские чиновники, кадеты Латвийской национальной академии обороны и граждане КНР, проживающие в Латвии.

Китайскую делегацию возглавил командующий ВМС НОАК адмирал Юй Манцзян. Высокопоставленный китайский офицер провел переговоры с командованием латвийской армии, в ходе которых стороны выразили готовность к расширению двустороннего военного сотрудничества, пишет «Синьхуа».

Ракетный эсминец «Хэфэй», фрегат «Юньчэн» и корабль обеспечения «Луомаху» прибыли в Ригу после участия в совместных учениях «Морское взаимодействие-2017», которые прошли неподалеку от Санкт-Петербурга и Калининграда. В сентябре 2017 года состоится второй этап российско-китайских учений, которые пройдут в акватории Японского моря.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайские моряки совместно с российскими военнослужащими отработали сразу несколько учебно-боевых задач, в том числе защиту грузовых судов и отражение атак террористов.

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