Таджикистан обвинил Иран в финансировании громких убийств

Душанбе, , 11:08 — REGNUM Власти Таджикистана обвинили Иран в финансировании убийств известных таджикских политиков, учёных и журналистов, сообщает 9 августа издание news.tj.

Сообщается, что 8 августа по таджикскому телевидению был показан документальный фильм МВД Таджикистана, в котором сообщили, что Иран являлся основным спонсором убийств экс-спикера парламента Сафарали Кенджаева, журналиста Отахона Латифи, учёных Мухаммада Осими, Юсуфа Исхаки, Минходжа Гулямова, политика Карима Юлдошева, писателя Сайфа Рахима Афарди, бывшего муфтия Фатхуллохона и около 20 офицеров российской военной базы в Таджикистане.

В фильме говорилось, что убийства известных таджикских политиков и деятелей были совершены при финансовой поддержке Тегерана и по заданию экс-замминистра обороны Таджикистана Абдухалима Назарзода. Авторы фильма ссылаются на показания трёх арестованных сторонников Назарзода: Тагоймурода Ашрапова, Абдукодира Абдулоева и Саймухриддина Кудратова. Арестованные назвали себя также сторонниками Ходжи Халима, ликвидированного за организацию вооружённого мятежа осенью 2015 года.

Они признались, что в 90-е годы прошли спецобучение на тренировочных базах в иранских городах Куме, Гургане, Машхаде и Тегеране, где им вручили иранские паспорта. На кадрах документального фильма арестованные признаются, что по поручению Назарзода они убили восемь известных политиков и деятелей Таджикистана, а также около 20 офицеров.

Арестованный Ашрапов заявил, что за убийство экс-спикера парламента Кенджаева, совершённое в марте 1999 года в Душанбе, Халим заплатил каждому из них по $2 тыс. При этом основной целью убийства известных людей было возбуждение недоверия и ненависти граждан к правительству Таджикистана.

Ещё один арестованный Абдуллоев в фильме признался, что в Иране его подготовили как киллера, а его друга — как подрывника. Однако в одном из эпизодов документального фильма арестованные признались, что сожалеют о вступлении в Партию исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ — запрещённая организация, признанная в Таджикистане террористической).

«Мы не знали, что это террористическая организация и финансируется Ираном», — сообщили они в фильме.

Напомним, охлаждение отношений двух стран произошло в конце декабря 2015 года. Таджикские власти возмутились тем, что организатор международной конференции «Исламское единство» Иран пригласил на неё лидера ПИВТ Мухиддина Кабири. При этом на конференции с врагом Таджикистана обращались как с политиком высокого уровня — обвиненный в организации попытки госпереворота и объявленный в международный розыск по линии Интерпола Кабири встретился с Верховным руководителем Ирана аятоллой Али Хаменеи.

Власти Таджикистана восприняли случившееся как реальную угрозу режиму и начали предпринимать шаги по снижению влияния Ирана в стране. Так, в 2016 году у иранских экспортёров возникли сложности с ввозом товаров в Таджикистан из-за того, что на товарах «отсутствовали маркировки на таджикском языке (кириллице)». Товарооборот между двумя странами за три года упал с $292 млн до $114 млн. Также в конце 2016 года был закрыт иранский Комитет помощи «Имдод» Имама Хомейни.

Кроме того, в апреле 2017 года на заседании Совета министров иностранных дел государств — членов ШОС Таджикистан единственный не поддержал присоединения Ирана к организации.

Читайте ранее в этом сюжете: Тот девушку и танцует: саудиты отбивают Таджикистан у Ирана