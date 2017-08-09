Киев может упростить для граждан пересечение границы с Крымом

Киев, , 09:57 — REGNUM Перевоз личных вещей из российского Крыма на Украину могут упростить, заявил 8 августа министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, сообщает «Крым.Реалии».

По его словам, проект по упрощению возможности пересекать границу Крыма с Украиной с личными вещами рассматривается уже год. Новое постановление правительства Украины должно отменить ограничения на провоз личных вещей из Крыма на Украину.

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Черныш отметил, что против постановления регулярно выступает то или иное ведомство на Украине — министерство экономики, министерство юстиции, государственная фискальная служба. Тем не менее вопрос об упрощении процедуры провоза личных вещей должен быть рассмотрен в ближайшее время.

Напомним, в июне 2017 года судебным решением на Украине было объявлено о возможности свободно перевозить личные вещи из Крыма на территорию Украины.

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