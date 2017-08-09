Александр Комаров, , 22:00 — REGNUM

В небольшом свердловском городке Богдановиче с численностью населения в 30 тысяч — грандиозный политический скандал. Мэр Владимир Москвин, избранный в марте 2012 года и не ушедший после окончания своего пятилетнего срока в отставку лишь потому, что конкурсная комиссия не нашла достойного кандидата на его место, не собирается уступать власть. За него — администрация губернатора Свердловской области и директора ведущих промышленных предприятий города. Избранный городской думой 3 августа Владимир Голованов также не собирается освобождать мэрское кресло. Он уже прошёл инаугурацию и подписал документ о том, что приступил к исполнению обязанностей. Но областные власти и директора местных предприятий заявляют о его нелегитимности.

Кто на конкурс

Предыстория скандала давняя и связана с попытками прежней команды вернуться к управлению городом. С 2000 по 2012 год Богданович возглавлял Андрей Быков. 4 марта 2012 года он вновь участвовал в выборах, но проиграл. Большинство жителей города отдали свои голоса за Владимира Москвина.

Это были последние в истории города прямые выборы главы. В 2016 году порядок был пересмотрен. Теперь нового мэра «отбирают» депутаты городской думы по представлению конкурсной комиссии.

Старая команда жаждала реванша и дожидалась окончания срока полномочий Москвина — 4 марта 2017 года. 19 декабря 2016-го городская дума объявила конкурс на замещение должности главы городского округа. Первый этап конкурса прошёл в период с 20 января по 24 февраля 2017-го. На него заявились более 10 кандидатов, в том числе Быков и Москвин. Второй этап был уже в апреле. И… конкурс провалился. Конкурсная комиссия установила, что ни один из кандидатов не соответствует должности главы муниципалитета. Не хватает у них знаний и навыков, решила комиссия.

В итоге Москвин остался в должности главы. А дума 27 апреля объявила второй конкурс. К 8 июня документы для участия в нём подали 15 человек. Среди них Москвин, а также Владимир Голованов, который во времена Андрея Быкова возглавлял финансовый отдел мэрии. Между первым и вторым этапами произошло событие, о котором СМИ особо не написали. 6 июля депутаты изменили положение о конкурсе. Однако Москвин наложил вето на эти поправки. Несмотря на это, оно было опубликовано без подписи главы и не в официальном издании администрации Богдановичского городского округа.

Тогда ещё мало кто предполагал, что это станет толчком к политическому скандалу, двоевластию и беспределу.

Депутаты вне закона?

2 августа по изменённому, но не утверждённому мэром положению о конкурсе состоялось заседание конкурсной комиссии. Оно прошло без представителей губернатора. Её участники представили на суд депутатов две кандидатуры: Владимира Москвина и Владимира Голованова. 3 августа состоялось заседание гордумы. За Голованова депутаты проголосовали единогласно, Москвина не поддержал никто.

4 августа Москвин обратился по городскому телеканалу к жителям Богдановича и заявил о незаконности действий депутатов. Голованов готовился к инаугурации 7 августа. Она в итоге прошла, но не так, как он хотел. В зал мэрии его не пустили. Вступать в должность главы города пришлось в фойе администрации города.

В тот же день, 7 августа, Голованов подписал документ о своём вступлении в должность, пытался занять кабинет мэра, но к рабочему столу Москвин его не подпустил, отказавшись признать законность выборов главы.

Кроме того, против Голованова выступил созданный в июле «совет директоров», неформальная общественная структура, которая объединяет руководителей ведущих предприятий города. В него вошли директора порядка 10 предприятий. Подобные образования — не редкость в малых городах. Как правило, они оказывают определённое влияние на вопросы городской политической и общественной жизни.

«Порядок и практика проведения конкурсов по отбору кандидатов на должность глав муниципалитетов не предусматривают изменения условий проведения конкурса во время его проведения. Изменение порядка проведения конкурса во время его проведения противоречит и законодательству, и здравому смыслу», — говорится в заявлении так называемого «совета директоров».

Однозначную позицию заняла и администрация губернатора Свердловской области. В руководстве региона не признали прошедшие 3 августа выборы и заявили о том, что главой Богдановича остаётся Владимир Москвин.

Если подходить к вопросу формально, то нелигитимность Голованова основывается на том, что заседание конкурсной комиссии 2 августа прошло по положению, которое считается незаконным. Соответственно, все дальнейшие решения, в том числе и выборы думой главы города на основании представления конкурсной комиссии 2 августа, нелегитимны.

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Незаконность изменения положения о конкурсе уже подтвердила прокуратура. Дума не стала проводить повторного заседания для преодоления вето главы города на поправки, и даже опубликовала не принятое им решение не в официальной газете Богдановича «Народное слово», а в газете «Наш Богданович». Тем самым был нарушен порядок принятия и опубликования нормативного акта, посчитали в надзорном ведомстве. Председателю городской думы Владимиру Гребенщикову прокуратура внесла представление с требованием устранить нарушения закона.

Представление прокурора датировано 3 августа.

«В рамках полномочий ч. 13 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» глава ГЛ Богданович, использовав исключительное право вето, своевременно возвратил в представительный орган нормативный правовой акт с мотивировочным обоснованием 14.07.2017 (электронной почтой) и 17.07.2017 (нарочно).

Однако Дума городского округа Богданович проигнорировала требования закона — не проведя повторного заседания, опубликовала вышеуказанное решение Думы без подписи главы ГО Богданович», — говорится в представлении прокуратуры Богдановича председателю городской думы Гребенщикову.

Прокуратура требует от городской думы устранить выявленные нарушения законодательства. Это значит, что депутатам придётся отменить принятое ими решение.

Своё веское слово сказали и четверо из восьми членов конкурсной комиссии, без которых 2 августа были определены кандидаты для представления городской думе. «На выборах главы городского округа Богданович сложилась недопустимая ситуация, связанная с грубым попранием действующего законодательства», — заявили они в обращении на имя Москвина, депутатов гордумы и жителей города.

«Уже после объявления конкурса, в ходе работы конкурсной комиссии, накануне второго этапа, когда комиссия в присутствии представителей общественности, заслушивает программы кандидатов, Дума городского округа Богданович внесла изменения в порядок проведения конкурса. Порядок и практика проведения конкурсов по отбору кандидатов на должность глав муниципалитетов не предусматривают изменение условий проведения конкурса во время его проведения. Изменение порядка проведения конкурса во время его проведения противоречит и законодательству, и здравому смыслу», — говорится в тексте обращения.

«Михаил Семенович Астахов, председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы городского округа Богданович, Управляющий Южным управленческим округом Свердловской области, проинформировал членов комиссии, что заседания комиссии в соответствии с «новым» положением приходить не могут, потому что все решения заведомо будут приниматься с нарушением законодательства. Тем не менее, часть членов комиссии, которые были назначены Думой городского округа, руководствуясь противоречащим закону измененным положением, собрались без соблюдения кворума и меньшинством голосов приняли решение представить Думе городского округа кандидата на должность главы городского округа. Депутаты Думы проголосовали за этого кандидата, несмотря на предупреждения о незаконности этих действий. Считаем, что комиссия по отбору кандидатур на должность главы городского округа Богданович не принимала законного решения о представлении Думе городского округа кандидата на должность главы городского округа. Считаем, что депутаты Думы городского округа Богданович не должны были голосовать за кандидата, представленного на основании незаконного решения. Прокуратура вынесла представление Думе городского округа Богданович о нарушении законодательства. Призываем Главу городского округа Богданович Москвина В.А., депутатов Думы городского округа Богданович предпринять все необходимые действия для восстановления порядка и законности при избрании главы Богдановича», — сказано в обращении.

Надо сказать, что среди оставленных думой Богдановича за бортом членов комиссии оказались люди известные, при должностях. Это министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, директор департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления губернатора Наталья Соколова, а также директор департамента внутренней политики губернатора Свердловской области Антон Третьяков.

Конфликт из 2012-го

Отношения между Москвиным и городской думой были непростыми и ранее. А к концу его правления испортились окончательно. На июньском заседании местного представительного органа депутаты поставили главе города неудовлетворительную оценку за работу в 2016 году.

Чтобы понять причину трений между главой и депутатами, нужно вспомнить историю развития города за последние годы. С 2000 по 2012 год муниципалитетом руководил Андрей Быков. Он собирался возглавить город и в четвёртый раз. Но на выборах, которые прошли 4 марта 2012 года, фортуна от него отвернулась. При явке избирателей в 56,76% за него проголосовали лишь 7 130 человек или 30,94% граждан, отдавших свой голос. 58,47%, или 13 474 избирателя решили, что главой города должен стать независимый кандидат Владимир Москвин. Их голоса и решили судьбу выборов и города.

То, что Андрей Быков проиграл, неудивительно, заявляют местные жители. По их словам, к концу своего правления Быков «превратился из отличного мэра в обычного». Городское хозяйство оказалось развалено. В городе закрылся родильный дом и некоторые другие важные для территории учреждения. Муниципалитет накопил многомиллионные долги за газ.

Владимир Москвин пришёл в мэрию из ОАО «Огнеупоры», где с 1994 по 2012 год прошёл трудовой путь от мастера до начальника энергоцеха. Ему пришлось разгребать тяжёлое наследие своего предшественника. Долги были выплачены, а городское хозяйство начало постепенно возрождаться. Всех унаследованных проблем решить не удалось, но, как признаются горожане, они вздохнули свободно — Богданович начал возрождаться.

Положительную динамику косвенно отражают и цифры городского бюджета. Утверждённый в декабре 2016 года объём доходов на 2017 год составляет 1 млрд 429 млн 328,5 тыс. рублей, а расходов — 1 млрд 436 млн 400,5 тыс. рублей. Бюджетный дефицит — 7 млн 072 тыс. рублей — в два раза больше, чем было в 2016 году.

Но, как отмечают местные жители, представители старой команды не оставили попыток взять реванш. В тот же день, 4 марта 2012 года, был избран новый состав думы Богдановича. С ней у главы города периодически возникали конфликты. Депутаты даже жаловались на мэра главе региона Евгению Куйвашеву. Тем не менее Москвин доработал до конца своих полномочий. Весной он должен был или избраться на новый срок или уступить место преемнику. В 2016 году схема избрания главы города изменилась: теперь мэра выбирают не всенародно на прямых выборах, а отбирают депутаты гордумы по представлению конкурсной комиссии.

2017

На весенний конкурс заявились и Москвин, и Быков. Второй этап конкурса прошёл в апреле. Часть депутатов городской думы выступала в поддержку Быкова. В письме губернатору Свердловской области они отмечали его заслуги перед городом за 12 лет правления. Но члены конкурсной комиссии пришли к выводу, что ни один из кандидатов не обладает достаточными навыками и знаниями для работы в качестве главы города.

В результате Москвин продолжил возглавлять Богданович. В мае городская дума объявила очередной конкурс. На него заявились 15 человек, в том числе Москвин и Владимир Голованов, который при Быкове возглавлял финансовый отдел мэрии. Сам Быков в этот раз не подал заявки на участие в конкурсе.

Перед вторым этапом конкурса, 6 июля, депутаты думы поменяли положение. Председатель комиссии был лишён права решающего голоса, также существенно смягчался кворум для принятия решений. Решение думы было направлено Москвину для подписания. Но тот наложил на документ вето. Вместе юридической процедуры преодоления вето дума публикует свой новый документ в обычной частной газете. Таким образом нарушая порядок принятия и опубликования нормативного акта.

Тем временем на голосование депутатов выносятся кандидатуры Голованова и Москвина. 3 августа на своём заседании депутаты определились со своим мэром. 11 из них проголосовали за Голованова. Москвина не поддержал никто. Справедливости ради отметим, что четыре депутата просто не пришли на это заседание. Вообще, с момента избрания депутатского корпуса думу подкосило: из 20 депутатов остались только 16. Минус 20%.

Близится осень. Не выборная. Настоящая

Наблюдатели уже расценили последние события как попытку прежней команды вернуться к управлению городом. Но ситуация пошла не по их сценарию. Ряд экспертов причиной скандала считают предвыборную. кампанию: 10 сентября жителям Богдановича предстоит избрать новый состав думы. Возможно, что таким вот образом отдельные депутаты решили напомнить о себе избирателям. Впрочем, возможно, что их попытка и удалась, но со знаком минус. Руководители ведущих городских предприятий уже заявили о том, что поставят заслон на пути тех, кто спровоцировал этот скандал.

«В преддверии выборов нового созыва Думы действующие депутаты городского округа Богданович осознанно пошли на нарушение законодательства по выборам главы и в короткие сроки в отсутствии председателя комиссии и всех членов представителей Губернатора Свердловской области, без привлечения общественности, избрали нового главу городского округа.

Сегодня уже всем происходящим в нашем городе занимаются компетентные органы. На противоправные действия депутатов Думы принесён протест прокурора.

Мы считаем, что подобными действиями депутаты не только дискредитировали себя, но поставили под сомнение свои профессиональные качества и заботу о городском округе и его жителях.

Мы, руководители крупных городских предприятий и организаций, в сложившейся ситуации принимаем серьезное решение о выдвижении и поддержке достойных, грамотных, болеющих душой за свою территорию кандидатов от своих предприятий и организаций в новый созыв Думы. Сделаем всё от нас зависящее для их избрания.

Считаем, что глава городского округа должен быть избран новым составом Думы — депутатами, которым выразит своё доверие население, проголосовав за них на выборах в сентябре, а не дискредитировавшими себя действующими депутатами», — говорится в заявлении «Совета директоров».

Чем закончится противостояние в Богдановиче, предсказать пока не берётся никто. Известна позиция руководителей местных заводов. Чётко высказана позиция администрации губернатора Свердловской области. Областные чиновники признают мэром только Владимира Москвина: он останется во главе Богдановича до тех пор, пока суд не решит вопрос об оспаривании действий конкурсной комиссии, совершённых по новой и признанной прокуратурой незаконной редакции положения.

Заседание состоится в городском суде Богдановича либо в конце августа, либо в начале сентября. Стороны настроены решительно и сдаваться не намерены. А тем временем неумолимо приближается осень. Не выборная, а самая настоящая, уральская.

Успеют ли в условиях политических дрязг подготовить город к отопительному сезону?

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