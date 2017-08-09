Цензура в Таиланде: 18 лет за публикации в сети

Бангкок, , 09:08 — REGNUM Гражданин Таиланда был приговорен к 18 годам тюрьмы за публикацию в сети нескольких видеороликов, оскорбляющих монархию, сообщает 9 августа Reuters.

61-летний мужчина по имени Тара, чья фамилия не разглашается, был задержан в 2015 году за размещение в сети материалов, якобы оскорбительных для правящей в стране династии.

Мужчина был приговорен к 18 годам лишения свободы за нарушение 112 статьи уголовного кодекса Таиланда, защищающей честь короля, королевы, регента и наследника Таиланда.

Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы, но, так как Тара находился в заключении с 2015 года, срок был сокращен до 18 лет.

Приговор не может быть обжалован, так как в момент задержания государство находилось под действием особого военного законодательства.

Напомним, в 2014 году в Таиланде из-за непрекращающегося политического кризиса был совершен военный переворот. Военное руководство страны взяло под контроль правительство, ввело комендантский час и значительно ограничило свободу слова в СМИ.

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