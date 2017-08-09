Кенийская оппозиция отвергает результаты президентских выборов

Найроби, , 08:36 — REGNUM Лидер кенийской оппозиции Раила Одинга отверг предварительные результаты президентских выборов, после того, как действующий президент Ухуру Кениата вырвался вперед в голосовании, сообщает 9 августа Agence France-Presse.

Противоречия между президентом и лидером оппозиции вызывают опасения у мирового сообщества, так как чреваты всплеском насилия.

«Эти результаты являются поддельными, это притворство. Они не могут быть правдоподобными», — заявил Одинга на пресс-конференции, когда стали известны предварительные результаты голосования.

Результаты опубликованные избирательной комиссией показали, что действующий президент Кениата набирает 55% голосов избирателей, в то время как Одинга имеет лишь 44%.

Данные были получены по результатам обработки порядка 13 млн бюллетеней, разрыв между кандидатами составляет 1 млн 400 тыс. голосов.

Напомним, Кения считается одной из самых стабильных стран в Восточной Африке, однако президентские выборы здесь являются критическим событием: если в 2013 году они прошли без эксцессов, то в 2007 году акты насилия привели к гибели свыше 1 тыс. человек.

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