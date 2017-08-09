Клятва: «Отсохнут руки и ноги, если я перейду на сторону коррупционеров»

Якутск, , 08:18 — REGNUM Госслужащих Якутии обяжут клясться в том, что они не наносят вред другим людям. В республике обсуждают введение присяги для чиновников, предварительный её текст уже надиктовал глава региона, сообщил корреспонденту ИА REGNUM политолог и журналист Виталий Обедин.

«Я, Иванов Иван Иванович, несу ответственность, за то, что грублю; за то, что с пренебрежением отношусь к гражданам, которые приходят ко мне; за то, что мои действия нанесли вред людям — за всё это я несу ответственность», — примерно такую клятву в Якутии предлагает давать госслужащим всех уровней глава республики Егор Борисов.

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Ввести необходимость присяги в регионе намерены уже с октября 2017 года для всех, кто с этого времени будет заступать на госслужбу, подчеркнул эксперт. Он считает, что в даче клятвы что-то есть, но предлагает сделать её похожей на ту, что готовил лидер ЛДПР Владимир Жириновский для новых граждан России.

Виталий Обедин, иронизируя, предлагает такой вариант (сокращённо):

«Заступая на государственную (муниципальную) СЛУЖБУ в Республике Саха (Якутия), я испытываю неописуемый восторг, что с сегодняшнего дня я — государственный (муниципальный ЧИНОВНИК) динамично развивающегося субъекта самой великой страны на этой земле. И я никогда не предам тебя, ДОЛЖНОСТЬ, никогда не смогу идти на поводу у твоих врагов и всегда буду гордиться, что я твой сын. И эти восемь букв — ЧИНОВНИК — всегда будут жечь мое сердце самой высокой любовью к моей работе.

И я никогда не смогу предать тебя, ДОЛЖНОСТЬ. Я вечный твой сын, я всегда с тобой, мое КРЕСЛО. Мы никогда не отдадим никому ни пяди наших БУМАГ и СТОЛОВ. И пусть отсохнут мои руки и ноги, если я когда-либо перейду на сторону КОРРУПЦИОНЕРОВ. И пусть мертвым будет мой язык, если когда-либо я скажу хоть одно слово «ВЗЯТКА» в одном предложении со словом «дай».

Мне не нужны грязные деньги и посулы — я никогда ни на йоту не предам интересы моей Республики. И никогда никому не удастся нас свернуть с верного пути к величию Республики Саха (Якутия). Никто никогда нас не посмеет одурманить и подкупить. Мы всегда с дрожью в голосе будем говорить: Якутия, любимая Родина-мать, я твой верный ЧИНОВНИК до конца моих дней».

Комментируя предложение ввести присягу для чиновников, некоторые якутяне удивляются, что такой клятвы раньше не было.

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Как сообщало ИА REGNUM, с предложением ввести присягу для госслужащих 19 февраля 2016 года выступил президент РФ Владимир Путин. В России до сих пор его предложение не реализовано.