Киев, , 07:50 — REGNUM Участие грузинских военных в параде ко Дню независимости Украины подтвердил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает 8 августа пресс-служба украинского президента.

По словам главы Грузии, 24 августа на военном параде на Крещатике (главная улица Киева) также будет присутствовать министр обороны Грузии Леван Изория. Маргелашвили также поблагодарил Украину за поддержку в отстаивании «территориальной целостности Грузии».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава министерства обороны Украины Степан Полторак заявил, что в военном параде на День независимости Украины примут участие военнослужащие стран НАТО, однако реально свое согласие высказали только шесть стран, в том числе Грузия, не состоящая в альянсе.

Напомним, День независимости на Украине отмечают 24 августа. Особо значимым для украинских мифотворцев этот день стал после государственного переворота в 2014 году, когда новая власть заявила о том, что Россия «всю историю Украины подавляет ее независимость». Отметим, как независимое государство Украина реально существует только последние 26 лет.

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