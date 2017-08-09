Двоевластие в Богдановиче: администрация губернатора сделала свой выбор

Екатеринбург, , 07:36 — REGNUM Администрация губернатора Свердловской области официально отреагировала на ситуацию в городе Богдановиче, где городская дума избрала главой городского округа Владимира Голованова. Действия членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города будут оспорены в судебном порядке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в структуре.

До вступления судебного решения в законную силу обязанности главы городского округа будет исполнять Владимир Москвин, срок которого закончился ещё в марте. Администрация губернатора уже официально уведомила об этом органы власти и местного самоуправления региона.

У Москвина же находятся печать и другие атрибуты власти. Владимир Голованов, между тем, не собирается сдаваться. А в здании мэрии ведён особый пропускной режим, сообщает агентство ЕАН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июля депутаты гордумы изменили положение о конкурсе на пост главы города, а 3 августа по нему выбрали мэра. При этом прокуратура признала положение незаконным, так как был нарушен порядок его принятия и опубликования.

Соответственно, власти Свердловской области не признали выборы мэра. Тем не менее, Голованов 7 августа провёл свою инаугурацию и подписал документ о том, что приступил к исполнению обязанностей главы.

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