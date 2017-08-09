Кандидаты в мэры Якутска вывернули карманы: беднее всех действующий глава

Якутск, , 06:24 — REGNUM Зарегистрированные избирательной комиссией Якутска кандидаты на должность главы города представили информацию о своих доходах. Самым бедным среди них оказался действующий мэр, единоросс Айсен Николаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Так, он заработал за 2016 год всего 5,3 млн рублей, в том числе на своём рабочем месте — 3,7 млн. Ещё 325,6 тыс. рублей было получено им в качестве процентов по вкладам в банках, сумма которых, если верить декларации, составляет всего 601,2 тыс. рублей. Кроме того, доход Николаева от вывода денежных средств по договору на брокерское обслуживание в ЗАО «Интерфин трейд» составил 1,36 млн. рублей. В собственности у него только доли в двух квартирах.

Выдвинувшийся от «Справедливой России» Денис Васильев, будучи преподавателем, заработал в 2 раза больше, чем Айсен Николаев на посту мэра, а именно, 10,7 млн рублей. Известно, что «эсер» преподаёт в профсоюзе высшего образования «Академия труда и социальных отношений» и в трёх гуманитарных образовательных учреждениях: лицее, колледже и институте Якутска. Кандидат владеет земельным участком, двумя квартирами, одна из которых находится в Подмосковье, а также гаражом, двумя нежилыми помещениями и автомобилем Toyota Harrier.

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Годовой заработок коммуниста Радия Васильева составил 18,7 млн рублей. Из них 351,9 тыс. рублей он получил в качестве зарплаты по основному месту работы в Якутском речном порту и 757,3 тыс. там же, но по совмещению. Но основной его заработок в 17,5 млн рублей — это доходы от предпринимательства. У него в собственности 2 земельных участка, жилой дом, доли квартиры, дачи и нежилого помещения, грузовой фургон. Также представителю КПРФ принадлежат по 20% акций холдинговой компании «Якутский речной порт», ООО «Грузовой двор», ООО «Столовая речного порта», ООО «Речное такси». Он владеет и 15% частных бумаг ООО «Строй-Блок», 50% — ООО «Альянс-ТК», 33% — «Пассажирское райуправление», и по 25% — в ООО «Песчанно-гравийный участок», ООО «Первая паромная переправа», ООО «Вторая паромная переправа», четырёх пассажирских райуправлениях. На счетах в банке у кандидата 4,3 млн рублей и 23,5 тыс. долларов.

Представитель ЛДПР Гаврил Парахин — самый богатый кандидат. Он показал 44 млн рублей доходов, занимается предпринимательской деятельностью. Принадлежат ему доли пяти участков, полгаража и полностью или частично — 4 нежилых помещения, а также грузовой тягач и полуприцеп. Полностью в собственности кандидата также ООО «ТД Кармен».

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Как сообщало ИА REGNUM, пока якутский избирком зарегистрировал только четырёх кандидатов на выборы мэра, все они баллотируются при партийной поддержке. Решение о допуске к голосованию ещё четырёх претендентов-самовыдвиженцев, которые собирали подписи, будет принято ТИКом города сегодня, 9 августа, но сами кандидаты уже говорят о том, что им в регистрации отказано, так как подписные листы проверку не прошли.