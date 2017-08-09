Ударом — на удар: Израиль разбомбил посты ХАМАС в секторе Газа

Тель-Авив, , 05:47 — REGNUM Ответом на ракету из сектора Газа (Палестина), пущенную по Израилю, стала бомбардировка постов движения ХАМАС, сообщила израильская Армия обороны в Twitter.

«Некоторое время назад снаряд попал на открытую местность в регионе Ашкелон. О ранениях не сообщалось, — сообщила израильская сторона. — В ответ целью самолета ВВС Израиля стали два поста ХАМАС на севере сектора Газа».

Напомним, вечером 8 августа стало известно, что с территории сектора Газа в Хоф-Ашкелон была пущена ракета. В результате атаки жертв и пострадавших нет: снаряд разорвался на открытой местности.

Израиль и Палестина находятся в состоянии войны. Спорными территориями являются Западный берег реки Иордан и сектор Газа.

Израиль не признает независимость Паслестины. Палестинцы (арабы) считают Западный берег реки Иордан и сектор Газаземлями своего будущего государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Израиль может начать казнить террористов