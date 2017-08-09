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Цена безопасности Абхазии и на что ПМР просит денег у России: Радио REGNUM

Политика

Продолжит ли Россия реализацию социальных проектов в Приднестровье и сохранятся ли российские гарантии самостоятельности Абхазии

Цена безопасности Абхазии и на что ПМР просит денег у России: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 9 августа 2017, 08:00 — REGNUM  

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