Цена безопасности Абхазии и на что ПМР просит денег у России: Радио REGNUM

Москва, 9 августа 2017, 08:00 — REGNUM
- «Молдавия — не Крым»: согласится ли Россия на «Великую Румынию»?
- Рука помощи: Приднестровье хочет продолжения рогозинской «Евразийской интеграции»;
- Совершенно особые отношения: Путин заявил, что безопасность и самостоятельность Абхазии гарантирует Россия;
- Цена спасения: Медведев назвал стоимость «оздоровления» Волги;
- Атрофия мозга: ученые установили, что компьютерные игры приводят к деградации.
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