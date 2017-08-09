Северная Корея готова к ракетному удару по военной базе США

Пхеньян, , 03:48 — REGNUM Нанесение ракетного удара по американской авиабазе на острове Гуам (Тихий океан) со стороны Северной Кореи может произойти в ближайшее время, сообщает Reuters.

Как отметили в Пхеньяне, масштабный ракетный удар может произойти «в любой момент». Для этого достаточно личного распоряжения главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

Уточняется, что заявление северокорейского руководства сделано в ответ на последние действия США, которые в Пхеньяне считают провокационными.

Отметим, что Гуам находится от Северной Кореи на расстоянии четыре тысячи километров.

Напомним, Совет Безопасности ООН 5 августа 2017 года принял резолюцию в отношении Северной Кореи, наложив на эту страну новые ограничения из-за ракетных испытаний Пхеньяна в июле. В результате санкций экономика Северной Кореи может существенно пострадать.

Пхеньян воспринял это решение резко отрицательно и обещал принять в отношении инициатора санкций — США — «беспощадные стратегические меры».

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Вашингтон продолжает разрабатывать тему Северной Кореи. Разведывательное управление Пентагона оценило ядерный арсенал Пхеньяна: страна на данный момент располагает ядерными боеголовками для ракет, в том числе и для межконтинентальных.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа бывший советник 44-го президента США Барака Обамы Дэн Пфайффер заявил, что слова действующего американского лидера Дональда Трампа о том, что Пхеньян рискует столкнуться с «огнем и яростью», в северокорейской стране могут воспринять как угрозу ядерного удара.

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