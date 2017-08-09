Работа над ошибками — ключевая часть подготовки к выборам президента РФ?

Владивосток, , 03:11 — REGNUM Поездка президента РФ Владимира Путина на Дальний Восток и в Сибирь является частью предварительного этапа подготовки к выборам-2018 года. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM кандидат политических наук, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева отметила, что до конца 2017 года возможны ещё несколько рабочих поездок в регионы, где есть проблемы с исполнением, так называемых, майских указов.

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По мнению политолога, поездка Владимира Путина на Дальний Восток и в Сибирь носила сугубо рабочий или даже «проблемный» характер. Визиты главы государства в субъекты СФО и ДФО с низкими показателями социально-экономического развития совпали с многочисленными нареканиями граждан касательно работы органов исполнительной власти в этих регионах, обнаружившимися в ходе проведения «Прямой линии».

«Заметно, что работа над проблемами и ошибками в регионах становится ключевой частью предварительного этапа подготовки к президентской кампании 2018 года, поэтому не исключаю, что до конца 2017 года мы увидим ещё несколько длительных рабочих поездок президента в различные уголки России, — отметила завкафедрой политологии ДФВУ. — В первую очередь, в те, где до сих пор существует проблема с реализацией «майских указов».

«Закрытие этого вопроса для Владимира Путина является принципиальным моментом, ведь, по сути, от этого зависит наше дальнейшее понимание эффективности той системы государственного управления в стране, которую президент начал выстраивать ещё со времён своего премьерства, — подчеркнула Наталья Коломейцева. — Более того, сейчас от этой работы во многом зависит и рейтинг Владимира Путина в депрессивных регионах, где за последний год, согласно нашим исследованиям, его уровень поддержки упал примерно до 65−70%».

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Как сообщало ИА REGNUM, в минувший четверг, 3 августа, президент РФ прибыл в Благовещенск с рабочим визитом. Владимир Путин передал губернатору Амурской области Александру Козлову папку с жалобами и обращениями граждан, которые пришли на «Прямую линию». Отдельно президент остановился на проблемах здравоохранения, оказание платной медицинской помощи населению он назвал криминалом.

После визита Владимира Путина министр здравоохранения Амурской области Николай Тезиков ушёл в отставку.