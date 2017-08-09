Неожиданная поддержка Мадуро: Диего Марадона готов взяться за оружие

Буэнос-Айрес, , 02:57 — REGNUM Горячую поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро выразил легендарный аргентинский футболист Диего Марадона в социальной сети Facebook.

Марадона назвал себя человеком, до конца преданным скончавшемуся в 2013 году президенту Венесуэлы Уго Чавесу. В социальной аргентинец написал:

«Когда Мадуро прикажет, я надену солдатскую форму ради свободной Венесуэлы, чтобы бороться против империализма и тех, кто хочет завладеть нашими флагами — самым святым, что у нас есть».

Напомним, Венесуэла переживает непростые времена. Президент Боливарианской республики Мадуро созвал Конституционную ассамблею для внесения изменений в конституцию.

7 августа 2017 года венесуэльский Национальный избирательный совет заявил, что оппозиционная коалиция не будет допущена к выборам губернаторов в семи из 23 штатов.

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Оппозиция, поддерживаемая Западом, всячески противится политике Мадуро. 8 августа Reuters сообщило, что, по данным представителей администрации американского президента, Вашингтон планирует надавить на Каракас новыми санкциями.

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