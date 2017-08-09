Названо имя нового посла России в Японии

Москва, 9 августа 2017, 02:29 — REGNUM Должность посла России в Японии после ухода Евгения Афанасьева займет российский дипломат Михаил Галузин, пишет 9 августа газета «Известия».
Отмечается, что Афанасьев уходит с должности главы российской дипмиссии в Японии из-за преклонного возраста (25 мая он отметил 70-летие).
Галузин 7 августа покинул должность постоянного представителя России при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Индонезии. По данным дипломатических источников, к настоящему моменту его кандидатура уже одобрена властями.
Должность, до недавнего времени занимаемую Галузиным, займет российский дипломат Александр Иванов, выпускник МГИМО.
Отметим, что уходящий с должности Афанасьев — китаист, работал послом не только в Японии, но и в Таиланде и в Южной Корее.
Галузин владеет японским и английским языками, с 2001 по 2008 гг. являлся советником-посланником в российском посольстве в Токио. Иванов по образованию индолог.
Читайте ранее в этом сюжете: Путин сменил постпреда РФ при АСЕАН