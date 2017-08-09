«Польша хочет показать, кто в Восточной Европе хозяин»

Москва, , 02:16 — REGNUM Польша хочет показать, кто хозяин в Восточной Европе. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин, комментируя намерение Польши изобразить на новых паспортах Мемориал орлят во Львове.

«Польша просто-напросто хочет показать, кто в восточной Европе хозяин. Совсем недавно господин Качинский сделал заявление о том, что Польша переходит в историческое контрнаступление. За этим и последовал паспорт с изображением из Львова, паспорт с изображением из Вильнюса, а мы все помним, что Вильнюс поляки считали своим и оттяпали у Литвы в 18-м году. А 350 млрд евро, которые уже выдвинуты Германии? Всё это в одном флаконе», — уверен эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Украины назвал «недружественным шагом» планы властей Польши разместить в 2018 году на новых паспортах изображение часовни-ротонды, которая установлена в украинском городе Львов. Послу Польши Яну Пекло в связи с этим была вручена нота протеста.