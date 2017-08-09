«Япония под предлогом китайской угрозы проводит милитаризацию»

Пекин, , 01:59 — REGNUM Кабинет министров Японии утвердил «белую книгу» по вопросам обороны на 2017 год, которая обобщает все изменения в японской оборонной политике и в очередной раз уделяет особую часть «обливанию грязью» рядовой активности китайского флота «оправдывая тем самым свою собственную милитаризацию», заявляет 8 августа агентство «Синьхуа».

Как утверждает издание, из 560 страниц документа, 34 посвящены безответственным высказываниям в адрес китайской национальной оборонной системы, называя обычную активность КНР в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях «попыткой принудительно изменить статус-кво».

Ряд китайских аналитиков полагает, что это делается администрацией премьер-министра Японии Синдзо Абэ в попытке разыграть так называемую карту китайской угрозы, оправдывая тем самым свою собственную милитаризацию.

Так, в «белой книге» Япония озвучивает свою оборонную политику и те изменения в оборонной стратегии, которые произошли с июля прошлого года, включая прогресс, который страна достигла в укреплении оборонной мощи страны, ее возросшие военные расходы и подписанные договоры о сотрудничестве с целым рядом стран по экспорту технологий и вооружений.

Особого внимания стоит специальная глава «белой книги», где указаны крайне неоднозначные законы по безопасности, которые позволяют японской армии вести боевые действия за рубежом, что якобы лишь служит средством устрашения. При этом, как отмечает издание, целый ряд высокопоставленных японских юридических экспертов охарактеризовали законы как неконституционные.

В документе также отмечена особая угроза от ядерной и ракетной программ КНДР, которые якобы представляют «новый уровень угрозы» для Японии и международного сообщества.

В связи с чем, в «белой книге» подчеркивается особая важность военного альянса между Японией и США в условиях «текущей угрожающей безопасности Японии ситуации».

Напомним, что первая «белая книга» по вопросам обороны была выпущена Японией в 1970 году, а с 1976 года она начала выпускаться ежегодно.

Отметим также, что Японии в результате поражения во Второй мировой войне оккупационными властями было запрещено иметь свою собственную армию, военные учебные заведения и даже обучать боевым искусствам.

Однако, США преобразовывали Японию в своих геополитических интересах противостояния с СССР. Уже в 1951 году в Сан-Франциско был подписан японско-американский «Договор безопасности», разрешавший размещение на территории Японии армии и флота США, а в 1954 были организованы Силы самообороны Японии, которые к началу XXI века разрослись до крупных профессиональных вооруженных сил. С 2015 года парламент Японии разрешил использование Сил в конфликтах за рубежом.