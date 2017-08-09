«Молдавия — не Крым»: согласится ли Россия на «Великую Румынию»?

Бухарест, , 00:57 — REGNUM Экс-президент Румынии, почетный председатель Партии национального единства Молдавии Траян Бэсеску считает, что Россия не станет противодействовать объединению Молдавии с Румынией, если за это проголосует большинство населения республики. Как заявил Бэсеску в мире румынского телеканала B1 TV, Бухарест не стремится в насильственному присоединению соседней страны, а согласно заключительному акту Конвенции по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинской декларации), «границы могут изменяться только мирным путем, то есть путем референдума или голосования парламентов».

Россия, по мнению Бэсеску, будет следовать этой конвенции, главное чтобы не было сомнений в честности проведенного голосования. «Не путайте отношение Российской Федерации к Республике Молдова с отношением Российской Федерации к Крыму», — добавил бывший румынский лидер.

В том, что объединение Молдавии с Румынией рано или поздно произойдет он не сомневается, однако признает, что пока для этого не сложилось благоприятных условий. Он призывает Бухарест предметно «заниматься» Молдавией, поскольку чем больше времени проходит, тем «дороже обойдется объединение». Бэсеску сказал, что решил возглавить молдавскую унионистскую партию, чтобы консолидировать движение за объединение Молдавии с Румынией.

ИА REGNUM напоминает, что Бэсеску неоднократно заявлял, что Молдавия должна присоединиться к Румынии без Приднестровья, которое никогда не было частью Румынии.

Бывший президент Румынии стал почетным председателем румыноунионистской «Партии национального единства», созданной бывшим министром обороны Молдавии Анатолием Шалару. Сам Шалару заявил, что место лидера партии останется свободным до тех пор, пока Траяну Бэсеску не вернут молдавское гражданство.

Прежний президент Молдавии Николай Тимофти предоставил Бэсеску молдавское гражданство, однако Игорь Додон, заняв пост президента, подписал указ об отзыве гражданства у бывшего румынского лидера. Бэсеску обжаловал это решение в суде и выиграл в первой инстанции, однако Апелляционная палата признала решение Додона законным. Бэсеску обжаловал это решение в Высшей судебной палате Молдавии.

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