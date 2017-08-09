Си Цзиньпин поздравил президента Руанды с переизбранием на новый срок

Пекин, , 00:42 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин отправил поздравительную телеграмму переизбранному на новый срок президенту Руанды Полю Кагаме, сообщает 8 августа агентство «Синьхуа».

"Я придаю большое значение китайско-руандским отношениям и намерен приложить усилия к совместному с Вами продвижению дружеского сотрудничества между Китаем и Руандой в направлении к достижению больших успехов в интересах двух стран и их народов, а также роста уровня двусторонних отношений», — заявил китайский лидер в телеграмме.

Поль Кагаме победил на выборах страны с 98% голосов избирателей, прошедших в начале августа 2017 года. Кагаме занимает пост страны уже 17 лет.

Напомним, что ранее китайский миллиардер Джек Ма, специализирующийся на интернет-торговле, встречался в столице Руанды города Кигали с президентом страны Полем Кагаме в рамках молодежного африканского саммита «YouthConnekt».

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