Ходорковский: «Если победит Навальный, в России наступят тяжелые времена»

Москва, , 00:36 — REGNUM

Тяжелые времена наступят в России в случае победы на выборах-2018 оппозиционера Алексея Навального, заявил бывший владелец компании ЮКОС Михаил Ходорковский в интервью журналисту Юрию Дудю.

Один из вопросов интервью касался возможной победы Навального на выборах. Журналист спросил бывшего российского бизнесмена, что бы у него вызвало известие о победе Навального на выборах: радость или страх.

Ходорковский подчеркнул, что Навальный не попадет ни на какие выборы — «с высокой степенью вероятности». Это следует из общей ситуации, в частности из заявлений Центральной избирательной комиссии.

«У меня бы это вызвало с одной стороны радость, потому что я считаю, что любая сменяемость власти — это хорошо. С другой стороны я бы точно сказал: «Ребята, делайте склады на тяжелые времена», — сказал он.

Тогда журналист уточнил — начнутся «голод или война»?

«Не голод. Я имею в виду — в широком смысле. Нет, просто мы вернемся к неприятной для всех системе монопольной власти в течение нескольких лет. Может быть, пяти, может быть, шести лет», — пояснил Ходорковский.

Расшифровывая понятие «монопольная власть», Ходорковский пояснил, что она означает «один центр легитимности» в стране. Так же, как это происходит сейчас.

Журналист уточнил, стоит ли между Навальным и Путиным знак «равно» для Ходорковского. Экс-глава ЮКОСа ответил отрицательно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня в ЦИК заявили, что Навальный не сможет участвовать в выборах президента России, запланированных на март 2018 года: сейчас оппозиционер не обладает пассивным избирательным правом.

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