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Регистрация кандидатов на пост главы Карелии завершилась

Политика

ЦИК Карелии зарегистрировала семь из восьми выдвинутых кандидатов на должность главы республики

Регистрация кандидатов на пост главы Карелии завершилась
Герб Карелии

Петрозаводск, 8 августа 2017, 23:27 — REGNUM  Центральная избирательная комиссия Карелии завершила работу по регистрации кандидатов на должность главы региона, которые пройдут 10 сентября. Региональная ЦИК выдала соответствующие удостоверения семи кандидатам: врио главы Карелии Артура Парфенчикова («Единая Россия»), Евгения Ульянова (КПРФ), Николая Тараканова («Родина»), Ирину Петеляеву («Справедливая Россия»), Евгения Беседного (ЛДПР), Елену Гнётову («Партия Роста»), Ольгу Ильюкову («Патриоты России»)."Таким образом, в Карелии зарегистрированы семь из восьми выдвинутых кандидатов на должность главы республики Карелия. ЦИК Карелии постановил отказать в регистрации восьмого кандидата на должность главы Карелии Игоря Алпеева, выдвинутого избирательным объединением «Общероссийская политическая партия «Народ против коррупции», в связи с отсутствием документов, необходимых для регистрации кандидата», — говорится в сообщении республиканского Центризбиркома.

Кроме того, как пишет «АиФ — Карелия», всего политические партии, работающие в республике, выдвигали девять кандидатов. Однако ранее еще на стадии подачи заявления в регистрации отказали кандидату от «Молодой России» Марии Авишевой — ей не исполнилось необходимых по закону 30 лет.

Напомним, в середине февраля этого года президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Карелии Александра Худилайнена, ранее заявившего о досрочном сложении полномочий, и назначил главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артура Парфенчикова врио руководителя региона.

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