На Северном флоте проверяют боевую готовность

Мурманск, , 23:24 — REGNUM На Северном флоте началось специальное учение по видам обеспечения сил Военно-морского флота. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе флота, мероприятие проходит под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва.

«В течение нескольких дней на Северном флоте будут отработаны задачи организации противоподводно-диверсионной обороны, навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения, противоминного и поисково-спасательного обеспечения, а также по другим специальным видам обеспечения действий сил ВМФ, — пояснил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1-го ранга Вадим Серга. — В учении будут задействованы около 50 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота, а также самолёты и вертолёты армии ВВС и ПВО».

В частности, по словам Серги, на первом этапе учения будет отработан комплекс мер по противоподводно-диверсионной обороне пункта базирования сил флота, в ходе которого дежурные силы будут противодействовать условным «диверсантам», пытающимся проникнуть в акваторию военных баз.

Отметим, проходящие на флоте мероприятия являются подготовительным этапом стратегического учения «Запад-2017». Как уже сообщало ИА REGNUM, проведение крупномасштабных военных учений России и Белоруссии запланировано на сентябрь 2017 года.

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